Greedfall costa pochi euro su Instant Gaming, recuperatelo per preparavi a Greedfall 2

Aprendo la pagina di Instant Gaming di Greedfall, vedrete un prezzo più basso rispetto a quello che vi abbiamo indicato: tale cifra però non calcola ancora l'IVA, quindi il prezzo che vi abbiamo detto noi è quello corretto (al momento della scrittura, gli sconti possono variare in qualsiasi momento).

A breve sarà disponibile l'accesso anticipato di Greedfall 2, l'interessante gioco di ruolo di Spiders. Prima del suo arrivo, però, potrebbe essere un bene recuperare il primo capitolo, Greedfall , così da scoprire il mondo di gioco. Per fortuna Instant Gaming viene in nostro soccorso a questo proposito, con uno sconto enorme che porta il videogioco in versione PC Steam a soli 5.27€. Potete trovare la promozione a questo indirizzo .

Che gioco è Greedfall

Parliamo di un gioco di ruolo d'azione ambientato in un mondo fantasy ispirato all'epoca coloniale. Il Vecchio Continente brulica di nazioni in guerra, corrose da una strana malattia e pronte a conquistare una florida isola in cerca di ricchezze e segreti. Noi siamo un membro di una nazione politicamente neutra e dovremo destreggiarci tra le varie fazioni, creando una squadra di guerrieri, interagendo con i nativi dell'isola e scoprendo le nostre radici.

Potremo ovviamente scegliere una classe, potenziare il personaggio e combattere in tempo reale, insieme ai nostri alleati. In promozione trovate anche la versione Gold Edition del videogioco, che include un DLC noto come The de Vespe Conspiracy.