È dei Linkin Park l'inno del Campionato Mondiale 2024 di League of Legends: video in arrivo

Riot Games ha scelto i Linkin Park, recentemente rilanciati sulla scena con la nuova cantante Emily Armstrong, come autori del nuovo inno per il Campionato Mondiale 2024 di League of Legends: sarà la canzone "Heavy is the Crown", altro brano estratto dal nuovo album della band con video in arrivo.

È previsto per domani, 24 settembre, alle ore 17:00, il lancio del video musicale di Heavy is the Crown, che farà dunque da inno al massimo campionato internazionale di League of Legends e avrà dunque anche una presenza importante nel grande show organizzato da Riot Games per le finali, che si terranno il 2 novembre a Londra.

"Heavy Is The Crown" segue il lancio del primo singolo "The Emptiness Machine" del nuovo album dei Linkin Park, che tornano sulla scena con materiali inediti dopo sette anni e con una nuova cantante, Emily Armstrong, che punta a prendere il posto del compianto e indimenticabile Chester Bennington, scomparso nel 2017.