Tokyo Game Show 2024: date e orari italiani delle conferenze e giochi confermati

Ancora pochi giorni e avrà inizio il Tokyo Game Show 2024, la nuova edizione della manifestazione videoludica più importante e grande del Giappone, che vedrà la partecipazione di buona parte dell'industria locale con un ricco palinsesto di appuntamenti, annunci e stand con tantissimi giochi da provare per i visitatori.

La kermesse di Tokyo nel tempo è passata dall'essere un momento nevralgico per l'industria, al pari dell'E3, al rivestire un ruolo minore: questo non vuol dire che sarà priva di annunci di spessore e novità sui giochi in arrivo nei prossimi mesi. Anche perché per l'edizione 2024 gli organizzatori hanno promesso un evento più grande, con più spazi espositivi e più appetibile per il pubblico occidentale. Vediamo dunque date e orari italiani di tutte le conferenze e gli eventi in programma, con una panoramica degli appuntamenti più importanti.