Una mod di God of War Ragnarok rimuove l'obbligo dell'account PSN su PC

La versione PC di God of War: Ragnarok sta ricevendo molte recensioni negative su Steam, in buona parte dovute all'obbligo di connettere un accont PlayStation per giocare, un'imposizione a quanto pare poco gradita da molti utenti e che inoltre taglia fuori dall'equazione tutti quei giocatori che vivono in nazioni in cui il servizio di Sony non è supportato. Da questo punto di vista era solo una questione di tempo prima che i modder agissero per aggirare questo requisito.

In particolare iAroriasUA ha realizzato la mod NOPSSDK, che fa esattamente quello che immaginate: rimuove in toto il PlayStation PC SDK dall'equazione, permettendo di giocare all'avventura di Kratos e Atreus anche senza avere un account PSN attivo.