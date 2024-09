Flint: Treasure of Oblivion, qualche passo nell'avventura strategica piratesca di Microids

Il mondo dei pirati sembra essere un'ambientazione poco sfruttata nei videogiochi, almeno se si fa un confronto con ispirazioni più diffuse come il fantasy classico, la fantascienza futuristica e l'horror, ma è un tema che può offrire spunti davvero molto interessanti, specialmente se ci si discosta un po' dai cliché più abusati. La nostra prova di Flint: Treasure of Oblivion ci ha favorevolmente impressionato anche per la capacità del gioco di interpretare il soggetto in maniera piuttosto originale, nonostante affondi le radici in un vero e proprio classico della letteratura come L'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson.

La versione di prova messa a disposizione ci ha consentito di muovere i primi passi in questo mondo denso d'atmosfera, esplorando le strade di una Saint-Malo del XVI secolo (o forse XVII, difficile stabilirlo precisamente). James Flint è un pirata pieno d'ambizione ma che deve ancora costruire la propria leggenda in giro per i mari, e le prime tappe del viaggio sono quelle fondamentali per ogni caccia al tesoro che si rispetti: trovare una mappa, una ciurma e una nave.

La missione riecheggia un po' le gesta di Guybrush Threepwood, ma in questo caso il tono è decisamente più cinico e violento, anche se non meno ricco di fascino e avventura: si parte con la ricerca della mappa presso una tomba nel cimitero della cittadina costiera francese, per poi passare ad ulteriori sviluppi all'insegna dello spirito piratesco. Flint è affiancato dal compare Billy Bones, formando un duo alquanto squinternato ma evidentemente pieno di passione, che non disdegna di sporcarsi le mani in combattimenti efferati per raggiungere l'obiettivo, nonostante mantengano sempre un certo spirito ironico anche in mezzo a situazioni ben poco edificanti.