Flint: Treasure of Oblivion ha una data di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Gli sviluppatori di Savage Level e il publisher Microids hanno annunciato la data di uscita, si spera definitiva, di Flint: Treasure of Oblivion. Il GDR tattico basato sul romanzo "L'Isola del Tesoro" sbarcherà su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 17 dicembre.

Inizialmente il lancio era stato fissato prima per il 24 ottobre e poi per il 14 novembre, con la speranza che non vi siano ulteriori ritardi sulla tabella di marcia. L'annuncio è stato accompagnato da una compilation di tre gameplay trailer, che potrete visualizzare nel filmato sottostante, che offrono uno sguardo sulla gestione della ciurma e del potenziamento dei personaggi, le opzioni offerte dall'arsenale, tra armi a corta e a lunga distanza, e le varie manovre offensive che è possibile utilizzare a mani nude, come spinte, attacchi in salto e calci su nemici a terra.