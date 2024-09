Dragon Age: The Veilguard riprende e reinventa gli elementi più apprezzati dei vecchi giochi

Intervistata da Gamesradar+, Busche ha dichiarato che "sia la sfida più grande che l'opportunità più interessante" di The Veilguard è rappresentata dalla flessibilità della serie, dato che " ogni singolo Dragon Age si reinventa in alcuni modi ; il sistema di combattimento, come ci approcciamo al mondo, i livelli e così via", ha detto. "Quello che ci ha permesso di fare è stato guardare indietro e pensare " quali sono le caratteristiche preferite dai fan in tutti i precedenti giochi di Dragon Age, e ha senso portarle avanti?"

Dragon Age: The Veilguard è una serie che a ogni capitolo si reinventa sotto vari aspetti, come il sistema di combattimento, l'esplorazione e così via e da questo punto di vista, gli sviluppatori di Bioware hanno cercato di riprendere gli elementi dei precedenti giochi preferiti dai fan , almeno stando alle parole della game director Corinne Busche.

C'è un po' di Origins, un pizzico di Dragon Age 2 e una spolverata di Inquisition

Busche ha aggiunto che Dragon Age: The Veilguard per certi versi pesca da tutti i precedenti giochi della serie sotto ambiti differenti. Ad esempio, afferma che "il cambio rapido d'arma durante il combattimento" viene da Dragon Age: Origins, inclusi altri elementi che sono "una lettera d'amore" per i fan di questo gioco.

I personaggi di Dragon Age: The Veilguard

Al tempo stesso, "vedrete che c'è molto di Dragon Age 2" per quanto riguarda il sistema di combattimento veloce e votato all'azione. E ancora, "il DNA di Inquisition" è rappresentato dalla "profondità degli archi narrativi dei compagni e vengono integrati nel mondo di gioco".

"Credo di poter parlare a nome di tutto il team: la nostra speranza è che tutto questo si unisca per rispettare il passato della serie, ma anche per far progredire il franchise verso la prossima avventura", ha aggiunto Busche.

Lo scopriremo tra poche settimane, dato che Dragon Age: The Veilguard sarà disponibile nei negozi per PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 31 ottobre. Nel frattempo abbiamo avuto modo di provare le prime ore del nuovo GDR di Bioware, ecco le nostre impressioni in attesa della recensione.