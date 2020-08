Horizon Zero Dawn per PC, l'analisi di Digital Foundry è parecchio critica

Horizon Zero Dawn per PC non arriva come una conversione perfetta e irreprensibile del titolo sviluppato da Guerrilla Games, ma l'analisi tecnica effettuata da Digital Foundry appare parecchio critica.

Come riportato nella nostra recensione di Horizon Zero Dawn per PC, attualmente il gioco soffre di alcuni antipatici fenomeni di stuttering che si verificano anche quando si seleziona la risoluzione dinamica con un target di frame che in teoria il sistema dovrebbe mantenere in maniera stabile.

Alex Battaglia punta tuttavia il dito su di una serie di problematiche ulteriori, forse legate ai dispositivi che ha utilizzato per realizzare l'analisi, come ad esempio la questione della risoluzione che non funziona a meno di selezionare la modalità in finestra o senza bordi anziché a schermo intero.

Nella review guide gli sviluppatori ci hanno comunicato di essere a conoscenza di molti di questi inconvenienti, e che sarebbero stati sistemati per la maggior parte con la patch del day one, che non viene citata nel video.

Speriamo dunque in un aggiornamento della disanima, che faccia luce sulle criticità effettivamente risolte e su quelle che ancora permangono, come ad esempio il fatto che al momento il filtro anisotropo non funzioni nel gioco.