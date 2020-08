Xbox Game Pass, un brano ufficiale per salutare i giochi che lasciano il catalogo

Xbox Game Pass ha un brano ufficiale per dire addio ai giochi delle terze parti che lasciano il ricco catalogo del servizio in abbonamento Microsoft: lo trovate qui sopra, con tanto di video e testi.

Disponibile a partire dal 15 settembre con xCloud anche su mobile nella versione Ultimate, Xbox Game Pass ha visto ad agosto 2020 l'introduzione di giochi come Darksiders Genesis e The Dark Pictures: Man of Medan.

Per ogni arrivo, tuttavia, c'è anche una triste partenza. Quale modo migliore per salutare i titoli che se ne vanno di una canzone strappalacrime? Così è nata l'idea del brano ufficiale, appunto, intitolato non a caso "Leaving Soon".

"Quel titolo che ti piace potrebbe andarsene, dunque giocaci prima che accada", recita il pezzo. "E controlla l'app nella sezione Leaving Soon, è importante che tu lo sappia in tempo."

"Così potrai prepararti a dirgli addio, caricandolo e giocandoci per un'ultima volta." Brividi.