Xbox Game Pass agosto 2020, Darksiders Genesis e Man of Medan fra i nuovi giochi

Xbox Game Pass si aggiorna ad agosto 2020 con una serie di nuovi giochi scaricabili dagli abbonati senza costi aggiuntivi, a cominciare da Darksiders Genesis e The Dark Pictures: Man of Medan.

Darksiders Genesis sarà disponibile a partire dal 6 agosto su Xbox One: si tratta dell'ultimo capitolo della serie creata da Vigil Games, in questo caso uno spettacolare prequel con visuale isometrica e meccaniche diverse dal solito.

Sempre dal 6 agosto debutterà su PC e Xbox One il survival RPG con scenari procedurali It Lurks Below, mentre The Dark Pictures: Man of Medan approderà lo stesso giorno su Xbox One, portando con sé un carico di tensione, atmosfere inquietanti e decisioni da cui può dipendere la vita o la morte dei personaggi.

Ancora il 6 agosto saranno disponibili il dungeon crawler indie UnderMine (PC e Xbox One) e l'arena shooter Xeno Crisis (PC e Xbox One), mentre dal 13 agosto si potrà scaricare Final Fantasy VII HD (PC e Xbox One), il grande classico targato Square Enix.

Per quanto riguarda invece i giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass dal 14 agosto, la lista include Devil May Cry 5 (Xbox One), Kingdom Come: Deliverance (PC e Xbox One), Space Hulk: Tactics (PC), Where the Water Tastes Like Wine (PC) e Yoku's Island Express (PC e Xbox One).