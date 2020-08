Marvel's Avengers, Spider-Man non sarebbe stato presente senza il permesso di Sony

Spider-Man non sarebbe stato presente in Marvel's Avengers se Sony non avesse dato il proprio permesso a Square Enix: lo ha rivelato Scot Amos nel corso di un'intervista che pubblicheremo a breve.

Il capo di Crystal Dynamics ha dichiarato senza mezzi termini che la tanto discussa esclusiva PlayStation di Spider-Man, che sarà disponibile nel corso del 2021 solo nelle versioni PS4 e PS5 di Marvel's Avengers, dipende dal particolare rapporto attualmente in essere fra la casa giapponese e Disney.

"Inserire Spider-Man nel gioco è stato possibile unicamente grazie alla partnership fra Sony e Marvel", ha spiegato Amos, aggiungendo che il team di sviluppo non ha potuto scegliere se rendere disponibile il personaggio anche sulle altre piattaforme.

Quando abbiamo provato a chiedergli quale fosse esattamente la situazione dei diritti videoludici di Spider-Man, il capo di Crystal Dynamics non ha voluto entrare nello specifico, dicendo che si tratta di questioni legali che il suo studio non è tenuto a conoscere.

Insomma, sembra proprio che il nuovo accordo sottoscritto da Sony e Disney non riguardi unicamente le produzioni cinematografiche legate al celebre personaggio, ma anche i videogame a partire da Marvel's Spider-Man.

Peraltro pare che Spider-Man in Marvel's Avengers sia solo una delle esclusive a cui Sony lavora, e che dunque l'azienda nipponica proverà a sfruttare in maniera ancora più aggressiva questa sua proprietà in futuro.

Detto questo, è interessante notare come Spider-Man sia presente in Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, uscito lo scorso anno su Nintendo Switch: anche in quel caso è stata necessaria l'approvazione di Sony?

Date un'occhiata al nostro provato della beta di Marvel's Avengers per ulteriori dettagli sull'attuale progetto di Crystal Dynamics.