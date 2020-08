PS5, controller DualSense nero rivelato da un leak: sarà così anche la console?

Alcune ore fa è spuntato sui social un possibile leak riguardante PS5, nello specifico il controller DualSense: stando alle foto che trovate in calce, il dispositivo sarà disponibile anche in nero oltre che nella versione bicolore che già conosciamo.

È chiaro che la possibilità di scegliere la tonalità del controller DualSense implica magari l'intenzione da parte di Sony di portare nei negozi anche una Black Edition di PlayStation 5, come quella immaginata dal designer italiano Snoreyn.

In effetti ogni volta che sui social si fa cenno a tale possibilità spuntano numerosi commenti entusiastici: evidentemente la scelta operata dalla casa giapponese per i colori di PS5 non ha convinto appieno l'utenza, che spera appunto in una versione nera della console.

Che poi questa speranza si traduca in qualcosa di concreto, be', al momento non è dato saperlo. Sta di fatto, tuttavia, che in un secondo momento una PlayStation 5 all black arriverà di certo, come da tradizione per il brand e le sue varie colorazioni.

Che ve ne pare del DualSense nero che si vede nelle foto? Preferite la PS5 bicolore che già conosciamo o sperate nel lancio di una versione nera?