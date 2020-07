Psychonauts 2, trailer gameplay con canzone di Jack Black dall'Xbox Game Showcase

Psychonauts 2 si è presentato in grande stile con un nuovo trailer all'Xbox Game Showcase, con tanto di canzone cantata da Jack Black in persona ad accompagnare il trailer, che ha mostrato diverse fasi del gioco.

Il trailer è una sorta di video musicale psichedelico che illustra alcune fasi narrative di Psychonauts 2, il nuovo capitolo dell'action adventure di Double Fine, creato da Tim Schafer e compagni. Il video parte con una situazione quasi normale nel mondo bizzarro di Raz e amici vari, salvo poi evolversi in una sinfonia di allucinazioni varie a ritmo di musica e LSD.

Lo stile non manca davvero a questo nuovo capitolo della serie Double Fine e l'aggiunta di un ospite speciale come Jack Black non fa che aumentarne lo spessore. Per il resto, manca ancora una data di uscita per Psychonauts 2, che dovrebbe arrivare nel corso del 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4 e PS5, dunque mantenendo l'impostazione multipiattaforma che ha dall'inizio dello sviluppo, nonostante nel frattempo sia diventato un first party Microsoft.

Nel frattempo possiamo vedere questo nuovo frammento di follia targata Double Fine nel trailer riportato qui sopra, in attesa di sapere qualcosa di più preciso sul lancio del gioco. Di recente, gli sviluppatori hanno riferito che l'arrivo di Microsoft ha consentito di reinserire i contenuti tagliati nel gioco.