Fortnite, i cinque streamer migliori di sempre in una classifica

Da quando Fortnite Battaglia Reale è arrivato sul mercato e ha sconvolto la storia dei videogiochi così come la conoscevamo, sono saltate fuori varie personalità dal mondo dello streaming, pronte a mostrare le proprie abilità. Oppure semplicemente individui più o meno simpatici che hanno guadagnato il proprio pane quotidiano divertendo la community e creando contenuti. Ma quali sono i cinque streamer migliori di sempre?

Sono passati ormai circa di tre anni dall'arrivo di Fortnite (anche se Epic Games ha saltato il compleanno a luglio 2020), e si perderebbe il conto tentando di ricordare quanti streamer siano arrivati, abbiano raggiunto la fama, infine abbiano abbandonato Fortnite per passare ad altri titoli. Ma essentiallysports.com, in modo ambizioso, ha deciso di realizzare una classifica con i cinque streamer più importanti di sempre. Senza criteri preferenziali: ognuno vale come gli altri, perché tutti (a modo loro) hanno preso e "donato" qualcosa al Battle Royale di Epic Games.

Chi sono questi streamer? Facile indovinare la presenza di Ninja, cioè di Tyler Blevins, volto mondano di Fortnite e praticamente lo streamer più noto a livello mondiale, almeno attualmente. Sennò come avrebbe potuto collaborare con le Adidas Originals? E chi avrebbe immaginato che SypherPK, Ali Hassan, che nel 2015 era tutto preso da The Elders Scrolls più tardi avrebbe guadagnato una simile fama?

Essentiallysports, ancora, registra la presenza del campione del mondo di Fortnite Battaglia Reale in singolo, Bugha; dello YouTuber australiano LazarBeam, che superò i 15 milioni di visualizzazioni in un singolo giorno; e ancora di Dakotaz, con 3 milioni di seguaci su YouTube e 4,5 milioni su Twitch. Quest'ultimo possiede anche delle doti che lo avvicinano ai veri e propri pro player.

Dunque eccovi la classifica con i cinque migliori streamer di Fortnite, almeno fino ad oggi, 8 agosto 2020. L'avreste disposta diversamente? Manca qualcuno di importante?