Fast & Furious Crossroads: il trailer di lancio per PS4, Xbox One e PC

Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio di Fast & Furious Crossroads. Questo nuovo gioco di corse è sviluppato da Slightly Mad Studios ed è, ovviamente, dedicato ai celebri film con Vin Diesel. Fast & Furious Crossroads è disponibile per PS4, Xbox One e PC.

Fast & Furious Crossroads viene definito un action game a squadre a bordo di veicoli ambientato nell'adrenalinico universo di Fast & Furious. La modalità Storia di Fast & Furious Crossroads espande l'universo di Fast & Furious - con Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson che riprendono i loro ruoli nei panni di Dom, Letty e Roman - grazie a un'avventura piena di azione e ambientata in luoghi famosi di tutto il mondo, tra cui Atene, Barcellona, il Marocco e New Orleans.

Nel cast ci saranno anche Sonequa Martin-Green (STAR TREK: Discovery, The Walking Dead), Asia Kate Dillon (BILLIONS, John Wick: Chapter 3 - Parabellum) e Peter Stormare (Fargo, Prison Break).

I giocatori che acquisteranno il gioco prima del 7 settembre 2020 riceveranno il Launch Pack, che include la Mitsubishi Eclipse Insieme a tre colorazioni uniche. Questo contenuto si aggiungerà alla nuova modalità Multiplayer 3vs3vs3.

Quello che insospettisce di Fast & Furious Crossroads è, però, l'assoluta mancanza di recensioni in rete. Su Metacritic, infatti, non sono ancora comparsi giudizi da parte di nessuna testata al mondo. Una cosa piuttosto inusuale, visto che non si tratta di un gioco con una forte componente online o di esplorazione.

Cosa ne pensate?