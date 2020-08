Fall Guys: Ultimate Knockout, giocatori già ottengono il trofeo detto "impossibile"

Con Fall Guys: Ultimate Knockout i cosiddetti trophy hunter hanno trovato pane per i loro denti: il titolo di Mediatonic possiede una lista trofei su PlayStation 4, e un identico quantitativo di achievement su PC. Ma ottenerli tutti è non solo è difficile: c'è un trofeo definito dagli stessi sviluppatori "impossibile". Non difficile: impossibile.

E tuttavia è già accaduto il miracolo: i giocatori di Fall Guys: Ultimate Knockout stanno già ottenendo quel trofeo impossibile. Non molti in verità, anzi una percentuale che potremmo definire infinitesimale: appena 33 giocatori lo hanno sbloccato su PlayStation 4, e nessuno su PC. Questo su un totale di circa un milione e mezzo di giocatori, che nelle scorse ore ha preso d'assalto Fall Guys: Ultimate Knockout.

Il nome del trofeo in sé è abbastanza eloquente: si chiama Infallibile e pretende che il giocatore vinca cinque partite di seguito. Non cinque round in un certo numero di partite: direttamente cinque partite. E dato che già vincerne una è impresa tutt'altro che semplice, immaginate farlo per cinque volte consecutive.

Gli sviluppatori si erano detti certi che nessuno sarebbe riuscito a sbloccare quel determinato trofeo, e tuttavia la realtà li ha già contraddetti. Ma non perdetevi d'animo: pare che in futuro nuove modalità di gioco potranno rendere "un po' più semplice" sbloccarlo. Ricordatevi di leggere la nostra recensione di Fall Guys: Ultimate Knockout, prima di abbandonare questa news.