Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxiboost On, recensione

Un giorno ricorderemo il 2020 così: nel bel mezzo della crisi sanitaria internazionale, mentre i contagi ricominciavano ad aumentare un po' dappertutto e alcuni paesi affrontavano nuovi lockdown, i giapponesi... montavano un gunpla gigante per le Olimpiadi che si sarebbero poi tenute un anno dopo. Perché completare la replica 1:1 del leggendario RX-78-2 aveva la precedenza su tutto il resto, perché Gundam in Giappone è questo: praticamente una religione. Ora che questa religione si è diffusa in tutto il mondo da un po' di anni, abbiamo cominciato finalmente a vedere qualche gioco importato ufficialmente, e la recensione di Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxiboost On parla dell'ultimo arrivato nel catalogo PlayStation 4: una conversione dell'omonimo arcade datato 2016 che resta ancora molto divertente, ma purtroppo anche parecchio antiquato. Se siete veri fan del Mobile Suit creato da Hajime Yatate e Yoshiyuki Tomino nel lontano 1979, tuttavia, potreste voler leggere le prossime righe di questa recensione : il gioco, in fondo, è dedicato a voi.

Pilotare un Gundam

Il sistema di controllo di Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxiboost On non è esattamente super intuitivo e servirà qualche ora di pratica, e magari la visione di un buon tutorial su YouTube e simili, per prendere confidenza coi movimenti e l'armamentario di ogni mobile suit nel ricchissimo roster che ne conta oltre un centinaio. Il tutorial nel gioco è abbastanza blando, infatti, e si limita a descrivere testualmente la maggior parte delle meccaniche di gioco senza approfondirle troppo. I vari mech sono molto diversi tra loro sia in termini di velocità, resistenza e potenza di fuoco, sia per quanto riguarda l'armamentario, che comprende attacchi speciali, abilità e strumenti difensivi a ricarica. Queste differenze si riflettono nel valore assegnato a ogni mech, un valore che viene detratto dall'indicatore vitale totale della squadra ogni volta che un mech viene distrutto e che ovviamente bisogna azzerare completamente per vincere un match.

È uno stratagemma che in teoria servirebbe a bilanciare il roster, ma nella pratica è chiaro come il sole che alcuni mech sono nettamente migliori di altri sotto diversi aspetti, a cominciare dal comportamento di alcuni attacchi speciali che paiono progettati per colpire più facilmente rispetto ad altri. Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxiboost On è un arena fighter tridimensionale in cui assume un ruolo fondamentale l'importanza dello spostamento nello spazio: è importantissimo imparare a cancellare gli attacchi e a concatenarli all'occorrenza, ma anche capire quando consumare l'indicatore del Boost che consente di accelerare, scattare e volare, fra le altre cose. In questo senso, la disposizione dei tasti - fortunatamente riconfigurabile - suggerisce immediatamente la natura arcade del gioco che, infatti, consiglia addirittura l'utilizzo di un arcade stick, ma se si usa un semplice DualShock 4 bisogna portare un po' di pazienza prima di riuscire a muoversi e combattere in maniera efficace.

Una volta superato lo scoglio del sistema di controllo, avendo imparato i rudimenti delle dinamiche di gioco, si comincia a prendere confidenza coi diversi mobile suit. Alcuni sono più portati per il combattimento a distanza, altri per quello in mischia, altri ancora sono ibridi e garantiscono un discreto risultato con entrambi gli approcci. Il cosiddetto EX Burst serve proprio a compensare queste discrepanze, oppure a massimizzare i punti di forza di un certo mobile suit. Dopo aver selezionato il mech, infatti, dovremo scegliere tra tre diversi EX Burst: Fighting, Shooting e Extreme. Una volta caricato almeno a metà l'indicatore Overdrive, infatti, potremo attivare il Burst selezionato e guadagnare un temporaneo potenziamento agli attacchi in mischia, agli attacchi a distanza oppure alla capacità di movimento. Lo stato EX consente anche l'utilizzo di una specie di "super mossa" che infligge tantissimi danni, quando va a segno e non viene interrotta dagli avversari. Scegliere l'EX Burst giusto, quindi, è l'ultimo passo nella comprensione del sistema di combattimento e del ruolo che ogni mech svolge meglio in battaglia.