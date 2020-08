The Dark Pictures Anthology: Man of Medan è disponibile su Xbox Game Pass

Bandai Namco ci informa che The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, un'avventura dalle forti tinte horror creata da Supermassive Games, lo studio di Until Dawn, è disponibile nel catalogo Xbox Game Pass.

Questo dà ai giocatori la possibilità di tuffarsi nelle atmosfere horror di The Dark Pictures Anthology e cominciare ad apprezzare lo stile dello studio inglese, conosciuto principalmente per i suoi lavori su PlayStation. Per il momento il gioco è disponibile solo su Xbox, ma Man of Medan arriverà anche su Xbox Game Pass per PC nel corso dell'anno.

In Man of Medan quattro amici e il loro capitano prendono il largo per una vacanza dedicata alle immersioni, alla ricerca di un relitto della Seconda Guerra Mondiale. Quando arriva una tempesta, il loro viaggio si trasforma in qualcosa di molto più sinistro. Chi vivrà? Chi morirà? Questa è la nostra recensione di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan.

Man of Medan ha anche raggiunto 1 milione di copie vendute in tutto il mondo tra tutte le piattaforme! Per festeggiare questo traguardo, Bandai Namco ha messo a disposizione un'estensione per Twitch, che permette agli spettatori di mettere alla prova il proprio istinto di sopravvivenza votando per le scelte che dovrà fare lo streamer!

Potete scaricare l'estensione di Twitch per Man of Medan a questo indirizzo.

Lo giocherete?