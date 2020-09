Deadly Premonition è tornato su Xbox Store, di nuovo disponibile

Deadly Premonition è nuovamente disponibile per l'acquisto su Xbox Store, in versione Xbox 360 ma giocabile anche su Xbox One grazie alla retrocompatibilità della console.

Non ci sono state comunicazioni al riguardo ma sembra che la cosa si sia stabilizzata, dopo un certo periodo di incertezza: Deadly Premonition era infatti tornato a disposizione già il mese scorso in nord America, ma solo per un breve periodo prima di essere successivamente rimosso.

Sembrava che ci fossero problemi legati alla gestione del gioco a causa dei rapporti contrattuali scaduti tra il publisher originale e Microsoft che avevano portato alla rimozione totale del gioco dalla distribuzione digitale qualche anno fa, ma a quanto pare la questione si è risolta perché Deadly Premonition è tornato in questi giorni a disposizione su Xbox Store in nord America, oltre che su Xbox Store in Italia e sembra essersi stabilito in maniera permanente.

Il fatto che il gioco possa essere giocato tranquillamente su Xbox One grazie alla retrocompatibilità lo rende un acquisto molto interessante ancora oggi sulla nuova console e anche in prospettiva su Xbox Series X, visto che con la compatibilità estesa di quest'ultima dovrebbe funzionare senza problemi (forse anche meglio della versione originale) nel caso non si sia giocato in precedenza.

Con l'uscita di Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, la serie è tornata in auge di recente, sebbene il secondo capitolo sia disponibile solo su Nintendo Switch e abbia già fatto alquanto discutere per varie questioni relative alla sua realizzazione tecnica e non solo, dunque può essere un buon momento per riscoprire questa strana gemma imperfetta della generazione scorsa.