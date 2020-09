Fall Guys, il martello Big Yeetus presto terrorizzerà i giocatori

Fall Guys si arricchirà presto di quello che potremmo definire genericamente "strumento per movimentare le partite". La realtà, però, è molto più traumatica: si tratta di Big Yeetus, un martello gigante e devastante.

Il tutto è stato presentato con la ben nota ironia del social media manager di Fall Guys su Twitter, membro del team degli sviluppatori di Mediatonic. La nuova meccanica di gioco consisterà dunque in un martello gigante che comparirà a caso in determinati livelli, colpendo i giocatori e scagliandoli ora in avanti ora all'indietro. Si tratterà di uno strumento privo di volontà propria: potrà dunque tanto aiutare quanto ostacolare i partecipanti. Tenetelo presente, leggendo la nostra guida a livelli e modalità di gioco.

Nessuno potrà prevedere quando Big Yeetus comparirà: dunque il martello terrorizzerà i giocatori. Dovrebbe essere introdotto con uno dei prossimi aggiornamenti di Fall Guys, ma a questo punto non è da escludere che possa debuttare proprio con l'inizio della Stagione 2, prevista per i primi giorni di ottobre 2020.

Il video qui di seguito riportato vi mostra in azione il lato buono di Big Yeetus: qui il martellone aiuta il giocatore colpito a saltare un'intera sezione del livello, quella finale.

I've got a SPICY LEAK for you all

We're working on a little something that we have been calling...

B I G Y E E T U S

Big Yeetus will randomly appear in levels - to shake things up

Big Yeetus is Chaotic Neutral

Big Yeetus is not your friend

Big Yeetus is not your enemy pic.twitter.com/nIBBKcf5qM