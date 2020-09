Super Mario 3D All-Stars, l'anteprima

Non possiamo certo dire che Super Mario 3D All-Stars sia stato una sorpresa: non tanto perché nel 2020 si celebra il trentacinquesimo compleanno di Super Mario Bros., quanto per i rumor che - mesi fa - ne avevano anticipato l'annuncio. A stupirci piuttosto è stata la data d'uscita: ci aspettavamo ormai che questo sarebbe stato il "titolo di Natale" - anche per la situazione particolare che stiamo attraversando - mentre uscirà tra sole due settimane, il 18 settembre.

Il titolo richiama la collezione uscita nel 1993 su SNES, ma stavolta coinvolge tre dei sei episodi tridimensionali. E cioè Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy: esattamente come aveva previsto il rumor, il grande assente è Super Mario Galaxy 2. Ha dieci anni esatti, è stato esaltato dalla critica come nessun altro episodio, eppure non solo non è stato inserito in questa raccolta, ma è stato addirittura evitato in ogni singolo frame del Direct (carrellata finale compresa, l'unico assente!). Un Direct, tra l'altro, specificatamente dedicato all'anniversario di Super Mario.

L'assenza di Super Mario Galaxy 2 non è l'unica scelta discutibile di questa collezione, comunque: per la prima volta nella storia Nintendo - se non ci sbagliamo - un gioco sarà acquistabile solamente in via temporanea. Super Mario 3D All-Stars arriverà in edizione fisica a settembre, ma ne saranno stampate poche copie; questo, tuttavia, non è un comportamento inusitato. L'aspetto più strano infatti è che, perfino in digitale, il gioco sarà disponibile solamente fino 31 marzo 2021. Come prevedibile, ma qui conoscendo le politiche Nintendo non dovremmo stupirci, sarà venduto a (circa) 60 Euro.

Prima di addentrarci nella presentazione dei tre giochi contenuti nell'opera, vi forniamo qualche numero. La risoluzione di Super Mario 64 sarà 960x720, che si utilizzi il Dock o meno. Super Mario Sunshine si vedrà a 1920x1080 sul televisore, a 1280x720 in portabilità, e - a differenza dell'originale - sarà in 16:9 (purtroppo, stando al trailer, girerà a 30 FPS). Anche per Super Mario Galaxy la risoluzione sarà di 1920x1080 col Dock, e 1280x720 senza.