PlayStation Store: Marvel's Avengers e Tony Hawk

Fanno inoltre il proprio debutto WRC 9 , l'ultimo episodio della serie corsistica sviluppata da KT Racing, la simulazione di basket NBA 2K21 e l'interessante avventura Ary and the Secret of Seasons , che ci vedrà seguire le vicende di una ragazzina a cui viene donato il grande potere di controllare il corso delle stagioni. Come deciderà di utilizzarlo?

Dopo la grande abbuffata della settimana scorsa, PlayStation Store riduce il numero delle uscite ma al contempo punta sulla qualità di produzioni parecchio attese dagli appassionati, in primo luogo il tie-in Marvel's Avengers e in secondo luogo la compilation Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 .

Marvel's Avengers

Sviluppato da Crystal Dynamics, Marvel's Avengers (69,99 euro) si pone senza dubbio come un tie-in estremamente promettente, forte di una corposa campagna narrativa in cui dovremo cercare di riunire gli Avengers dopo i tragici eventi dell'A-Day, quando un improvviso attacco terroristico causa l'esplosione del Terrigen Engine, la caduta dell'elivelivolo Chimera, la morte di migliaia di persone e la trasformazione di altrettante in Inumani per via dell'energia sprigionata.

Al comando della giovane Kamala Khan, che ha acquisito il potere di rimodellare il proprio corpo come se fosse di gomma, dovremo ritrovare i vari Hulk, Iron Man, Thor e Vedova Nera per affrontare insieme a loro i responsabili dell'accaduto e scoprire che fine ha fatto Captain America. È davvero morto?

Giocabile da soli o in cooperativa per un massimo di quattro partecipanti, Marvel's Avengers punta a tenerci compagnia per i mesi e gli anni a venire, supportato da un robusto calendario di contenuti gratuiti post-lancio, come i già annunciati Hawkeye e la sua pupilla Kate Bishop, nonché Spider-Man in esclusiva per le piattaforme PlayStation nel 2021.

Parliamo insomma di un vero e proprio sogno che si avvera per gli appassionati dei personaggi Marvel, un titolo forse non particolarmente rifinito sul piano tecnico ma che verrà senz'altro migliorato con i vari aggiornamenti, per concretizzare finalmente la visione del team di sviluppo: un action frenetico e spettacolare, davvero divertente se giocato con gli amici.