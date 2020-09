Marvel's Avengers: Kate Bishop è la nuova eroina presentata alla War Table 3

Marvel's Avengers ha una nuova eroina aggiunta al cast con Kate Bishop, presentata oggi nel corso della terza War Table e ultima prima dell'uscita del gioco sul mercato, prevista per questa settimana, il 4 settembre 2020.

Nella terza War Table di Marvel's Avengers, dunque, Crystal Dynamics e Square Enix hanno annunciato che Kate Bishop sarà uno dei nuovi personaggi che andranno ad infoltire il cast di super-eroi Marvel dopo il lancio del gioco.

Verrà aggiunta al gioco con l'introduzione della sua missione specifica, ovvero "AIM allo scoperto", che comincerà a fine ottobre e includerà un nuovo nemico e un nuovo mistero. Bishop, allieva di Clint Barton, avrà mosse eroiche e abilità uniche che solo un'arciera provetta con un talento da ginnasta olimpica come Kate è in grado di sfruttare.

Kate Bishop sarà la prima nuova eroina inserita in Marvel's Avengers dopo la pubblicazione del 4 settembre. La storia "AIM allo scoperto" ha inizio poco dopo la conclusione della campagna di gioco "Riuniti" ed è solo la prima metà dell'arco narrativo di Hawkeye. Clint Barton, alias Hawkeye, entrerà in scena a novembre per la seconda metà della storia, gettando le basi per gli eventi futuri.

Anche Kate Bishop potrà essere scaricata gratuitamente da tutti gli acquirenti di Marvel's Avengers e avrà una sua Carta Sfida dell'Eroe specifica, all'interno del programma dei Battle Pass a pagamento per ogni personaggio aggiunto post-lancio, come riportato in precedenza.

Le altre novità annunciate nel corso della War Table 3 sono state i Settori Nemici, le Camere di Sicurezza SHIELD, il Laboratorio Segreto dell'AIM e i Mega Hives, come riportato nel comunicato stampa ufficiale da parte di Square Enix:

I Settori Nemici sono missioni speciali che offrono epici scontri con potenti boss, che i giocatori ameranno affrontare più volte quando gli eroi si avvicineranno al limite massimo del gioco per il livello di potenza, fissato a 150. Le Camere di Sicurezza SHIELD sono vere e proprie riserve di risorse, equipaggiamenti e segreti da scoprire e sbloccare.

I giocatori impazienti di mettere alla prova il proprio coraggio saranno felici di collaborare con tre amici per occuparsi del Laboratorio Segreto dell'AIM, una missione accessibile solo dopo aver raggiunto il livello di potenza più alto. Disponibile una volta a settimana, il raid nel laboratorio segreto culmina in un temibile scontro con boss influenzato dalle prestazioni dei giocatori durante la missione.

I Mega Hives metteranno alla prova i giocatori, costringendoli ad aprirsi la strada con la forza in una serie di piani infestati da vari nemici. Più i giocatori si addentreranno, più la difficoltà aumenterà e una volta sconfitti tutti gli eroi, si dovrà iniziare di nuovo da capo.