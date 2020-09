Xbox Game Pass: World War Z, Resident Evil 7, Crusader Kings 3 e agli altri giochi gratis a settembre

Xbox Game Pass prosegue il suo percorso di espansione del catalogo con l'annuncio dei nuovi giochi gratis per gli abbonati in arrivo nei primi di settembre 2020, che sono già un bel pacchetto tra quelli già annunciati e le novità.

Tra i titoli di maggior rilievo ci sono i già noti Resident Evil 7 e l'ottimo Crusader Kings 3, a cui si aggiungono i capitoli 2 e 3 di Tell Me Why, Destiny 2 con le varie espansioni e vari altri titoli interessanti come World War Z, vediamo dunque l'elenco annunciato da Microsoft in arrivo su Xbox Game Pass, tra Xbox One e PC: