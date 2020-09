Biohazard Village è già disponibile su Steam e costa pochissimo!

Biohazard Village è disponibile su Steam in queste ore ed ha un prezzo veramente basso, peccato che non si tratti affatto di Resident Evil Village in versione originale giapponese, come si potrebbe pensare, bensì di un gioco indie che non ha nulla a che fare con Capcom e nemmeno con Resident Evil, almeno ufficialmente.

Biohazard Village, da parte di Forest Games, è "uno shooter in terza persona nel quale interpretiamo una ragazza che combatte contro gli zombie in una paese dove un disastro è stato causato dall'uomo", si legge nella descrizione, che in effetti potrebbe combaciare anche con un abstract estremamente stringato della celebre serie Resident Evil.

Il gioco è disponibile al prezzo di 0,95 euro in promozione con lo sconto del 40% e non ha nulla a che fare con Resident Evil Village, il quale peraltro sarà presente al Tokyo Game Show 2020, ma certamente cerca di sfruttarne la notorietà con un geniale escamotage.

Recuperando il nome originale Biohazard giustapposto a Village, gli sviluppatori hanno creato una sorta di misto che sembra richiamare il nuovo gioco di Capcom, a cui evidentemente Biohazard Village si ispira anche come tematiche e atmosfere.

È molto probabile che l'ufficio legale della compagnia nipponica si faccia sentire presto alla porta di Forest Games o con Steam, ma l'epilogo non è scontato, considerando che bisogna valutare se un titolo composto in tale modo infranga effettivamente un trademark registrato da parte di Capcom, oltretutto in occidente.

Nel frattempo, resta una specie di simpatico scherzo, dietro il quale però si cela anche effettivamente un gioco vero e proprio, che nonostante la sua semplicità tecnica potrebbe anche risultare interessante per gli appassionati del genere.