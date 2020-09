Asus: le GPU ROG Strix GeForce RTX 30 annunciate, oltre a monitor Swift e accessori

Asus ha annunciato le sue GPU ROG Strix GeForce RTX 30, appartenenti alla nuova serie Ampere appena presentata in via ufficiale da Nvidia, insieme ad altri prodotti in arrivo come i monitor Swift e altri componenti e accessori per il PC Gaming.

ROG Strix GeForce RTX 30 presenta dunque la soluzione targata Asus alle RTX 3070, 3080 e 3090 appena presentate da Nvidia, distinguendosi da queste per alcuni accorgimenti tecnici aggiuntivi. In particolare, è presente un sistema di raffreddamento diverso a tre ventole con tecnologia Axial che dovrebbe garantire un raffreddamento superiore, anche perché il dissipatore si presenta più ampio e perfezionato attraverso la tecnologia MaxContact.

Le GPU Asus sono inoltre caratterizzate da componenti Super Alloy Power II, saldati al PCB attraverso la tecnologia Auto-Extreme, un sistema di produzione automatico esclusivo che garantisce la massima qualità ed efficienza, almeno in base a quanto riferito da Asus.

Headers FanConnect II regolano il movimento delle ventole PWM in base alle temperature e sulla scheda è presente uno switch per alternare il Dual Bios senza passare dal software tra performance e silenziosità, oltre a un sensore che monitora il voltaggio, in grado di rilevare eventuali inconvenienti in termini di alimentazione e fornire informazioni immediate.

La parte frontale della GPU è caratterizzata da elementi luminosi RGB, mentre la parte posteriore ha una piastra di metallo rinforzata con un'altra ventola che agisce in concomitanza con quelle frontali per espellere l'aria calda.

Asus ha inoltre annunciato i monitor da gaming ROG Swift 360Hz PG259QN e PG259QNR, i più veloci del mondo con refresh rate fino a 360 Hz. Si tratta di monitor da 24,5 pollici FullHD (1920x1080) con pannello IPS, costruiti per l'ambito competitivo, con supporto HDR10 e Nvidia G-Sync con VRR. Caratteristica di questi monitor è anche il Reflex Latency Analyzer in grado di fornire un'analisi accurata del tempo di risposta agli input.

Altro monitor da gaming è il ROG Swift PG329Q da 32 pollici con risoluzione 1440p a 175 Hz, con pannello Fast IPS e anche questo compatibile con G-Sync. Il pannello è dotato di tecnologia Quantum-dot e calibrazione del colore in fabbrica, certificazione DisplayHDR 600.

Gli altri accessori della linea ROG sono la ventola Strix 120, il router da gaming Rapture GT-AXE11000, la tastiera Strix Scope RX, il mouse wireless Keris e le cuffie Delta S.