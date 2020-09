Animal Crossing: New Horizons, con settembre arriva l'autunno nel gioco Nintendo Switch

In Animal Crossing: New Horizons arriva settembre e, sebbene tecnicamente non sia ancora il momento giusto, con questo arriva anche l'autunno nel gioco per Nintendo Switch, come dimostra il video riportato qui sopra con i nuovi contenuti riscontrabili nel mondo virtuale.

Cosa c'è di nuovo a settembre in Animal Crossing: New Horizons? Tra i nuovi insetti che possono essere catturati ci sono i grilli e le farfalle monarca, mentre tra i pesci ora troviamo i salmoni, oltre alla possibilità di trovare le ostriche immergendosi nel mare.

Scuotendo gli alberi è ora possibile ricavare ghiande e pigne, con le quali creare nuovi oggetti come un alberello a tema autunnale come soprammobile e altri oggetti stagionali. Queste sono alcune delle nuove introduzioni previste per Animal Crossing: New Horizons in autunno, con altre che arriveranno man mano che ci inoltriamo all'interno della prossima stagione.

Si nota anche una variazione cromatica nella vegetazione che andrà ad intensificarsi con l'avanzare dell'autunno: verso novembre inizieranno anche a cadere le foglie che potranno essere raccolte, spunteranno i funghi e altri elementi tipici della stagione.

Nel frattempo, Animal Crossing: New Horizons continua la sua cavalcata trionfale sui mercati internazionali, risultando ancora primo nella classifica vendite del Regno Unito e confermando il dominio in Giappone, oltre che in molti altri paesi del mondo.