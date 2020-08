Animal Crossing: New Horizons ancora primo nella classifica vendite del Regno Unito

Animal Crossing: New Horizons continua a dominare il mercato videoludico internazionale, come dimostra il fatto che sia ancora primo in classifica anche per quanto riguarda le vendite della settimana appena trascorsa nel Regno Unito.

Per quanto riguarda la settimana compresa tra il 24 e il 30 agosto, dunque, si ripete praticamente invariato il vertice della classifica rispetto alla settimana scorsa, con Animal Crossing: New Horizons che risulta ancora il più venduto sul mercato britannico. Allo stesso modo, in seconda posizione persiste PGA Tour 2K21, con la nuova simulazione di golf che evidentemente incontra molto successo nel Regno Unito.

Per il resto, Mario Kart 8 Deluxe chiude il podio tornando dunque in alto ma rimanendo praticamente sempre nella top ten, seguito dal solito Grand Theft Auto V. Da notare anche la presenza di Ghost of Tsushima che dimostra una certa costanza nelle vendite in UK, rimanendo in sesta posizione anche per questa settimana.

Top ten vendite UK 24-30 agosto 2020