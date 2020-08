Call of Duty: Black Ops Cold War la data di inizio della beta è spuntata online

La data di inizio dell'attesissima beta di Call of Duty: Black Ops Cold War potrebbe essere stata trafugata online. Secondo COD Trackers, infatti, gli utenti PS4 potranno cominciare a giocare a partire dall'8 ottobre 2020. La settimana successiva sarà poi il turno dei giocatori PC e Xbox One.

Sembra che la rete di sicurezza intorno a Call of Duty: Black Ops Cold War sia un bel colabrodo. In queste settimane, infatti, sono trapelate tantissime informazioni sul gioco, prima ancora che venisse annunciato. Adesso che però sappiamo tutto o quasi del nuovo capitolo della serie, come per esempio che su PS5 supporterà i grilletti adattivi del DualSense, i dataminer si sono messi alla ricerca di altre informazioni come le mappe contenute nel gioco, le armi e l'inizio della beta.

La data di inizio dell'8 ottobre è stata ricavata scandagliando la pagina ufficiale del gioco ed è stata persino confermata dal sito ufficiale di Call of Duty: WW2 (le prove su Reddit).

La beta dovrebbe durare due settimane. Coloro che hanno preordinato il gioco su PS4 inizieranno a giocare l'8 ottobre. La beta diventerà aperta su PlayStation il 10 ottobre. Il weekend successivo sarà il turno di coloro che hanno preordinato il gioco su Xbox One e PC.

La beta sarà aperta a tutti dal 17 al 19 ottobre 2020. Vista la vicinanza con l'uscita ufficiale del gioco, non sappiamo se la beta sarà prolungata ulteriormente.

Il multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War sarà svelato ufficialmente il prossimo 9 settembre.