Resident Evil Village su PS5 al prossimo evento di presentazione Sony

Resident Evil Village tornerà presto a mostrarsi in video, secondo l'ormai celebre insider Dusk Golem che ha svelato per primo molti dettagli relativi all'ottavo capitolo della serie, probabilmente legato a una prossima presentazione di PS5 da parte di Sony.

Nonostante sia un gioco multipiattaforma per PC, PS5 e Xbox Series X, Resident Evil Village è stato presentato in stretta connessione con la console Sony, forse per qualche legame ancora non ben definito con PlayStation VR, com'era stato anche per Resident Evil 7 Biohazard, e questa collaborazione sembra essere destinata a continuare, almeno per quanto riguarda queste prime presentazioni.

"Da quello che avevo sentito inizialmente, Resident Evil 8 sarebbe dovuto apparire allo State of Play all'inizio di agosto, ma per diversi motivi è stato poi posticipato ed evidentemente non era pronto nemmeno per la Gamescom", ha scritto Dusk Golem in due nuovi tweet.

"La mia idea è che con il nuovo evento PS5 in arrivo verrà mostrato di nuovo. Sono molto curioso di vedere come Capcom si sia organizzata, considerando che c'è anche il Tokyo Game Show il prossimo mese e che Resident Evil di solito fa sempre una sua presenza in tale occasione, tuttavia so che c'è un annuncio su Resident Evil 8 collegato a Sony".

Dunque è probabile che la prossima presentazione di PS5, che potrebbe avvenire a settembre e riferire anche prezzo, uscita e giochi per la nuova console Sony, contenga anche Resident Evil Village. Nonostante si tratti di un gioco esclusivamente next gen, qualche giorno fa è emersa la voce sul fatto che la demo del gioco girasse alla grande su PS4 Pro.