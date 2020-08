Resident Evil Village, la demo del gioco girava alla grande su PS4 Pro

Sono spuntati nuovi dettagli su Resident Evil Village da un leak: a quanto pare una demo del gioco approntata qualche mese fa girava alla grande su PS4 Pro. Ok, vi diamo un attimo per elaborare questa informazione.

Fa strano, dopo tutta la polemica su PS5 che fa fatica a 1080p e 60 fps e i relativi rumor, legati molto probabilmente proprio a Resident Evil Village, sapere che Capcom abbia in realtà testato il gioco sulle piattaforme di attuale generazione. E senza riscontrare problemi.

Secondo la ricostruzione fatta dal sito Biohazard Cast, infatti, la demo del gioco vantava un frame rate costante e stabile su PlayStation 4 Pro, senza accusare rallentamenti e mantenendo un movimento sempre molto fluido.

Al di là del discorso tecnico, su cui non mancheremo di tornare visto che Resident Evil Village ci è stato presentato come un gioco in grado di funzionare unicamente sulle piattaforme next-gen, il leak descrive appunto i contenuti di questa versione dimostrativa.

Seguono possibili spoiler su Resident Evil Village



Nella demo ci si trova al comando di un personaggio femminile che sta esplorando una sorta di caverna mentre tiene in mano una lanterna. Dovrebbe trattarsi della stessa ragazza vista nel primo trailer di Resident Evil Village.

Il personaggio non porta armi in questa fase e il suo obiettivo è quello di fuggire dalla grotta. Oltre al buio intenso, deve guardarsi dall'attacco di nemici bipedi chiamati Strigoi, nonché da una delle streghe descritte in un precedente leak, che controlla questi mostri e risponde al nome di Scarlett.

I nemici in questione sono armati di spada e hanno anche la capacità di afferrare e mordere il giocatore. L'aspetto di queste creature dovrebbe essere in qualche modo simile al Krampus, la creatura del folklore tedesco che punisce i bambini sotto Natale.

Come al solito, trattandosi di un leak questi dettagli vanno presi con le pinze fino a un'eventuale conferma.