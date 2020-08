Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2: prova della demo

Se a qualsiasi giocatore con qualche annetto sulle spalle viene nominato Tony Hawk's Pro Skater non può non scappare un sorriso. La serie, nata all'epoca della leggendaria prima PlayStation, aveva quel feeling tipico dei giochi arcade. Un divertimento semplice ma al contempo appagante, che non si prendeva troppo sul serio e che riusciva davvero a far fare una partita dopo l'altra solo per poter fare quel trick o superare quel punteggio. Le sfide fuori di testa e le cadute rovinose, nonché la personalizzazione del proprio skater sono tutti punti che hanno reso THPS la serie di successo che è stata e, con questo Tony Hawk's Pro Skater 1+2, probabilmente tornerà ad essere.

La demo provata purtroppo non offre molti spunti di discussione ma è decisamente interessante sotto diversi punti di vista. Inizialmente la porzione del gioco di Vicarious Visions (all'interno dei quali ci sono ex elementi di Neversoft, sviluppatori dei 2 giochi originali) ci chiede di impostare, come oramai è consueto in quasi tutti i titoli odierni, la luminosità con 3 icone da visualizzare per niente, poco o totalmente. La cosa però ci ha fatto subito rizzare le antenne. Questa cura per la luminosità in effetti la troviamo nei titoli che maggiormente tengono all'aspetto tecnico-visivo, cosa che non è proprio riuscita benissimo con gli ultimi titoli del franchise e che qui sembra veramente avere un ruolo di prim'ordine.

Il menu principale ci mette di fronte al nostro skater (in questo caso potevamo utilizzare solo il buon Tony) e alla scelta delle varie modalità di gioco. Nella demo purtroppo sono tutte spente ad eccezione della corsa rapida da 2 minuti, ripetibile infinite volte. Un'altra schermata ci ha messo di fronte a quella che sarà la personalizzazione del nostro avatar, facendocela sono annusare dato che quei pochi elementi che potevamo vedere, fondamentalmente solo tavole ed elementi estetici per il nostro avatar, erano sbloccabili solo tramite le "sfide" personali. Una modalità che, tuttavia come abbiamo già detto, non è disponibile nella demo.