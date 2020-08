TikTok, Oracle sfiderà Microsoft nella corsa all'acquisto?

Nella giornata di oggi, 18 agosto 2020, il Financial Times annuncia che anche Oracle è interessata all'acquisto di TikTok negli Stati Uniti. Può darsi che non sappiate chi sia Oracle: si tratta di una società multinazionale del settore informatico, con sede nella Silicon Valley a Redwood, California. Fu fondata nel 1977 con il nome di "Software Development Laboratories" successivamente cambiato in "Relational Software, Inc" nel 1979.

Insomma, Oracle è la prossima grande azienda interessata a mettere le mani su TikTok su territorio americano. E probabilmente sfiderà Microsoft nella corsa all'acquisto, candidandosi così a sua diretta antagonista. Difatti le fonti in possesso del Financial Times (e non solo) sono convinte che Oracle possa rappresentare davvero uno dei potenziali acquirenti, disponendo di possibilità economiche ben superiori a quelle di Twitter.

Si tratta comunque di una corsa contro il tempo. Il ban del Presidente Trump è definitivo, tuttavia lui ha concesso un po' più di tempo a TikTok prima di lasciare gli USA. Quel tempo verrà impiegato per trovare un accordo tra società statunitensi e il social network cinese: è davvero probabile che Microsoft, oppure Oracle, acquistino le quote di mercato. Ciò accontenterebbe tutti: TikTok non sarebbe estromessa dal paese, mentre i dati degli utenti americani resterebbero in America.

Oracle ha già dei rapporti stretti con fondi e gruppi che finanziano ByteDance, società a capo di TikTok: ciò potrebbe rappresentare un punto a suo vantaggio. Ma il contesto resta incredibilmente incerto, dunque torneremo ad avvisarmi non appena saremo in possesso di maggiori dettagli.