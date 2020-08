iPhone 12: la fotocamera sarà migliore, anche senza aumentare i megapixel

Secondo gli ultimi rumor, la fotocamera dei prossimi iPhone 12 sarà migliore rispetto a quella montata sul modello dello scorso anno. Questo risultato Apple lo ha ottenuto aumentando le dimensione dell'obiettivo, senza andare ad incrementare la conta dei megapixel, come molti concorrenti sembrano fare.

Le ultime voci, raccolte da Phonearena, sembrano smentire le indiscrezioni di Komiya, un presunto insider che aveva predetto un sensore da ben 48 megapixel negli iPhone 12. In realtà, oltre ad interessanti novità sotto il profilo dello schermo, scopriamo che la fotocamera avrà delle prestazioni tecniche simili a quelle dell'iPhone 11.

Una dimensione maggiore dei sensori, però, consentirà al telefono di catturare più luci e dettagli, scattando in questo modo delle fotografie migliori, con meno rumore, soprattutto con poca luce. Al resto penserà il nuovo scanner LiDAR che consentirà al telefono di calcolare meglio le distanze tra gli oggetti e di inquadrare meglio i soggetti delle foto, anche nei video.

I telefoni saranno anche equipaggiati con una nuova tecnologia di stabilizzazione dell'immagine e con una nuova lente che dovrebbe diminuire le distorsioni e le aberrazioni soprattutto con un campo largo. Dal punto di vista video gli iPhone 12 saranno in grado di catturare filmati in 4K a 120fps e in 4K slow-motion a 240fps.

