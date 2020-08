iPhone 12 Pro Max: un video del prototipo mostra lo schermo e la fotocamera

Un video di un prototipo in fase di validazione (PVT) di iPhone 12 Pro Max mostra alcune interessanti caratteristiche dello schermo e della fotocamera che potrebbero essere montati sul prossimo dispositivo di Apple.

In altre parole, quello mostrato non è un dispositivo ancora approvato per la vendita, ma, salvo sorprese, dovrebbe avere molte delle caratteristiche che saranno presenti nel modello finale. Alcuni dettagli, però, sono ancora sotto il vaglio di Apple, come per esempio il display a 120hz.

Il filmato è stato realizzato da Jon Prosser, una fonte considerata piuttosto affidabile. Nel video Prosser mostra lo schermo da 6,7'' dell'iPhone 12 Pro Max e alcuni dettagli, come la possibilità di mantenere sempre attivati i 120hz o di optare per un refresh adattivo, che passa automaticamente dai 60 ai 120hz in base ai contenuti visualizzati.

Interessante è anche la fotocamera con sensore LiDAR, molto utile in situazioni di scarsa luminosità e per rilevare i soggetti durante i video. L'iPhone 12 Pro Max sarà in grado di registrare video in 4k a 120FPS e 4K a 240FPS in Slow Motion e avrà una modalità Night Mode avanzata.

Il modello PVT mostrato ha un notch delle stesse dimensioni dei modelli precedenti, le cornici, invece, sono decisamente più sottili. Questo fa sì che il display possa essere leggermente più ampio che in passato. I bordi dello schermo sono piatti, mentre quest'ultimo ha una leggera curvatura.

Face ID è in grado di funzionare anche inquadrando il volto con angolature più ampie che in passato, come per esempio quando il telefono è appoggiato al tavolo. Il modulo delle fotocamere posteriore, invece, è più largo di circa il 10%.

Cosa ne pensate di queste novità? Vi piacerebbe vederle nel modello finale?