Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il primo voto arriva da Famitsu

Captain Tsubasa: Rise of New Champions è stato valutato dalla celebre rivista nipponica Famitsu che ne ha pubblicato forse la prima recensione internazionale in assoluto, con il primo voto assegnato secondo la classica scala su base 40.

Il nuovo gioco di Holly e Benji ha ricevuto dunque un buon 32/40, che di per sé è una valutazione piuttosto positiva anche se bisognerebbe tararla con l'ottica tipica della pubblicazione nipponica in questione, spesso di manica piuttosto larga, dunque il valore del gioco resta una certa incognita al momento.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions si è preso un 8 da tutti e quattro i redattori che si sono occupati della valutazione su Famitsu. A quanto pare, la redazione della rivista ha apprezzato in particolare il bilanciamento del gioco e il divertimento scaturito anche dalla modalità allenamento, oltre alle variazioni inaspettate che possono emergere nel corso del gameplay.

Anche la parte che riguarda la crescita dei giocatori è divertente, in generale sembra che il gioco riesca a mediare piuttosto bene tra l'azione sul campo e la concentrazione sullo sviluppo dei personaggi, forse senza eccellere più di tanto tra un aspetto e l'altro, ma la valutazione in generale riporta soprattutto elementi positivi.

