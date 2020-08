Samurai Jack: Battle Through Time, la recensione

La recensione di Samurai Jack: Battle Through Time rappresenta una di quelle occasioni in cui un nuovo titolo approda sui dispositivi iOS, in questo caso via Apple Arcade, ma contemporaneamente anche su PC e console (a un prezzo tuttavia di ben 39,99 euro!). Non si tratta di un miracolo tecnico, visto che il tie-in sviluppato da Soleil si presenta con una grafica molto semplice, piuttosto datata a essere sinceri, ma che rende in maniera fedele l'estetica della serie animata creata da Genndy Tartakovsky.

Protagonista della storia è un abile samurai soprannominato "Jack", determinato a sconfiggere il demone Aku per liberare il mondo dalla sua nefasta influenza. L'infernale villain possiede tuttavia grandi poteri, e così spedisce Jack nel futuro oppure, come nel caso di questo tie-in, in una dimensione che affaccia su vari possibili piani temporali. Non si tratta di una trovata narrativa inedita, visto che si rifà agli eventi dell'ultima stagione di Samurai Jack, ma funziona alla grande per poter riproporre i personaggi più noti del cartone animato, doppiati per l'occasione dagli attori originali.