Immortals: Fenyx Rising di Ubisoft classificato a Taiwan, è Gods & Monsters in arrivo?

Immortals: Fenyx Rising è il nuovo e misterioso titolo di Ubisoft che sembra sia stato classificato a Taiwan, dunque probabilmente in arrivo sul mercato e l'idea è che possa trattarsi del nuovo titolo di Gods & Monsters, considerato che quest'ultimo era provvisorio.

Il nuovo gioco è stato classificato come prodotto da parte di Ubisoft e indirizzato a PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch e non ci sono informazioni utili da trarre per il momento, al di là del nome stesso, che d'altra parte contiene un rimando molto diretto a Gods & Monsters.

Al di là delle suggestioni mitologiche che fanno pensare alla particolare ambientazione di Gods & Monsters, il cui nome poteva risultare un po' troppo generico per un gioco, il fatto che l'eroe protagonista si chiami Fenyx crea un collegamento abbastanza esplicito con questo nuovo nome appena emerso dall'ente di classificazione di Taiwan.

D'altra parte, che un cambio di nome fosse in programma era stato annunciato nei mesi scorsi dalla stessa Ubisoft, dunque la questione assume ancora più consistenza. Una build ancora preliminare del titolo era comparsa giocabile su Stadia, per sbaglio, nel mese di giugno.

Gods & Monsters appare come un action adventure in terza persona caratterizzato da un'ambientazione mitologica e uno stile che, da quanto visto anche nella build emersa per sbaglio su Stadia, sembra molto vicino a quello di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Tuttavia, con il cambio di nome sembra che Ubisoft si sia concentrata anche su una modifica generale di diversi aspetti del gioco: "Caratteristiche, toni, direzione artistica e design dei personaggi", a detta di Ubisoft, sono stati modificati abbastanza profondamente rispetto alla build preliminare trapelata al pubblico. Il gioco non ha ancora una data di uscita, in attesa di capire se sia previsto per il 2020 o vada al 2021.