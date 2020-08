Multiplayer Risponde torna con una nuova puntata oggi alle 16.00: avanti con le vostre domande!

Multiplayer Risponde, la rubrica che stabilisce un filo diretto tra la redazione e i lettori, torna oggi con una nuova puntata: l'appuntamento è, come al solito, fissato per le 16.00, rigorosamente in diretta e in compagnia di Vincenzo Lettera, nel quale risponderemo a tutte le vostre domande inerenti i videogame o meno.

I temi della discussione sono dunque nelle vostre mani: tra gli argomenti principali emersi in questi giorni ci sono sicuramente quelli relativi ai contenuti della Gamescom 2020 andata in scena la scorsa settimana.

Tra i giochi del momento c'è dunque Ratchet & Clank: Rift Apart ma anche il nuovo Dragon Age next gen, Star Wars: Squadrons, la seconda stagione di Fall Guys e tanti altri.

Nel mentre prosegue il famoso caso di Fortnite contro Apple e sono emerse ulteriori notizie molto interessanti, come la possibilità di Monster Hunter su Nintendo Switch con un nuovo episodio basato sul RE Engine e i dettagli venuti fuori dalla recente conferenza finanziaria di Sony, come l'intenzione di portare altre esclusive PlayStation su PC e di acquisire altri team di sviluppo.

I temi insomma ci sono sempre, anche in questo periodo di tarda estate, ma potremo anche andare completamente off topic a seconda di cosa ci chiederete: non abbiate timore e iniziate a scrivere le vostre domande qui nei commenti.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.