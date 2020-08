Fall Guys: la seconda stagione si mostra per la prima volta alla Gamescom 2020

La seconda stagione di Fall Guys si è mostrato per la prima volta, anche se piuttosto brevemente, durante l'Opening Night Live della Gamescom 2020.

Per chi non lo sapesse, Fall Guys è la moda del momento, un gioco in grado di richiamare milioni di giocatori sui server che si sfidano in modalità e giochi che ricordano Mai Dire Banza.

Si tratta di un battle royale suoi generis, colorato, divertente, ma al tempo stesso impegnativo.

Nella seconda stagione ci saranno nuovi stili medioevali, nuovi livelli semoventi e tante novità che non mancheranno di entusiasmare i tanti appassionati.

La giocherete?