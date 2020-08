Chorus, primo trailer del gameplay per lo sparatutto all'Opening Night Live

Chorus, lo sparatutto next-gen sviluppato da Fishlabs, è stato mostrato con il primo trailer del gameplay all'Opening Night Live. Il video si focalizza sulla guida di Forsaken, il caccia stellare senziente che piloteremo nel corso della campagna.

Annunciato da Deep Silver per PS5 e Xbox Series X a maggio, Chorus ci metterà nei panni di Nara, una guerriera ricercata che desidera distruggere il culto oscuro di cui faceva parte.

Guida Nara e Forsaken, la sua navicella senziente, nella loro missione di redenzione, che li porterà ad attraversare tutta la galassia fino a superare i confini della realtà.

Entra in un universo nuovo e oscuro brulicante di mistero e ricco di conflitti. Esplora luoghi epici come stazioni spaziali in espansione e strani piani di esistenza oltre il nostro.

Ottieni armi potenti e miglioramenti per il combattimento. Padroneggia tecniche di guida uniche e micidiali abilità di alterazione, come la percezione extrasensoriale, il teletrasporto e la telecinesi. Combina i tuoi poteri per diventare l'arma vivente definitiva.