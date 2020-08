Age of Empires 3: Definitive Edition, data di uscita e trailer alla Gamescom 2020

Age of Empires 3: Definitive Edition era presente all'Opening Night Live della Gamescom 2020, come da programma, e si è mostrato in un nuovo trailer che ha anche annunciato la data di uscita, ovvero il 15 ottobre 2020.

Age of Empires 3: Definitive Edition prosegue dunque nel percorso di rifacimento e perfezionamento della celebre serie strategica creata da Ensemble Studios, arrivando al terzo capitolo e in attesa dunque di Age of Empires 4, vero e proprio nuovo capitolo della serie.

Si tratta comunque di un notevole lavoro di evoluzione e rielaborazione: come fatto per Age of Empires 2: Definitive Edition, anche il terzo capitolo si presenta con una grafica sostanzialmente migliorata, un 3D più profondo e particolareggiato e varie modifiche e aggiunte.

Tra le nuove caratteristiche di Age of Empires 3: Definitive Edition troviamo grafica in alta definizione in 4K, nuovo sonoro rielaborato, scene d'intermezzo ricostruite e anche delle novità assolute, in particolare due nuove fazioni: gli Inca e gli Svedesi.

Il tutto, dunque, in arrivo su PC e all'interno di Xbox Game Pass a partire dal 15 ottobre 2020.