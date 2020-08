Medal of Honor: Above and Beyond, il trailer della storia all'Opening Night Live

Medal of Honor: Above and Beyond è stato mostrato con il trailer della storia all'Opening Night Live: il gioco farà il proprio debutto su PC questo autunno.

Annunciato per Oculus Rift l'anno scorso, Medal of Honor: Above and Beyond è un'esperienza di realtà virtuale incredibilmente immersiva e traboccante d'azione, ambientata nella seconda guerra mondiale, in cui il giocatore vestirà i panni di un agente dell'Ufficio dei Servizi Strategici (OSS) in un'Europa devastata dal conflitto.

Una ricca campagna per giocatore singolo toccherà diversi eventi storici per mare, terra e aria. I giocatori dovranno sabotare basi naziste, sventare i piani nemici, supportare la resistenza francese e molto, molto altro.

Grazie a Oculus Rift, i giocatori potranno vivere la serie Medal of Honor in modo completamente nuovo: un'esperienza che li immergerà nell'Europa degli anni '40. È la cosa più simile a una macchina del tempo che si possa pensare.

Medal of Honor è sempre stato una celebrazione delle persone comuni, capaci però di compiere gesta straordinarie in situazioni estreme, e Medal of Honor: Above and Beyond prosegue questa tradizione in un modo nuovo e assolutamente unico.

Grazie a interviste e filmati a 360°, abbiamo avuto il privilegio di ascoltare potenti racconti di prima mano dalla viva voce dei veterani di guerra, che tramanderemo alle generazioni future utilizzando le tecnologie più moderne.