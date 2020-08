Spellbreak, la data di lancio viene annunciata con un trailer: è free-to-play

La data di lancio di Spellbreak è stata annunciata oggi durante l'Opening Night Live della Gamescom 2020 con un trailer: questo spettacolare battle royale sarà free-to-play e uscirà tra poche settimane. Spellbreak arriva su PC e PS4 il 3 settembre.

Il gioco è stilisticamente molto spettacolare, con questo stile da serie animata occidentale che strizza, però, l'occhio alla spettacolarità e al dinamismo degli anime giapponesi.

Il gioco dovrebbe essere un nuovo battle royale basato su guerrieri dotati di di capacità spettacolari e caratterizzati esteticamente in maniera minuziosa. Non dovremo aspettare molto prima di poter mettere le mani su Spellbreak: settimana prossima arriverà in maniera del tutto gratuita su PC e PS4.

Cosa ne pensate?