The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu annunciato alla Gamescom 2020 con trailer

Con The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu, il celebre simulatore di vita The Sims 4 si espande con un pacchetto tutto a tema Star Wars, nientemeno, come dimostra il trailer di presentazione pubblicato in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2020.

Il Game Pack ha la data di uscita fissata per l'8 settembre 2020 e rappresenta un'ambientazione completamente nuova, che consente l'uso di personaggi nuovi con personalizzazioni a tema Star Wars con molti elementi storici della serie cinematografica.

Si tratta peraltro di un gradito ritorno ai Game Pack per The Sims 4, visto che non se ne vedevano da un po' di tempo a questa parte. Nello stile tipico di The Sims 4, anche questa di Star Wars è ovviamente una reinterpretazione dal tono alquanto leggero e umoristico.

The Sims 4 Star Wars: Journey To Batuu ha riferimenti anche al parco Galaxy's Edge di Disneyland, considerando che l'ambientazione dell'espansione sembra proprio tratta dal parco tematico a base di Star Wars. Ovviamente sono presenti location storiche come la Cantina e il mercato, oltre ad avere a che fare con personaggi storici come R2-D2, Rey, Kylo Ren e altri, scegliendo se schierarsi con l'Alleanza Ribelle o con il Primo Ordine.

In The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu i giocatori lasceranno le loro case per viaggiare sul pianeta di Batuu dove dovranno scegliere con quale fazione schierarsi, poiché le azioni intraprese dai loro Sims guideranno il controllo dell'Avamposto della Guglia Nera. I Sims potranno scegliere di supportare Rey e Vi Moradi come parte della Resistenza, giurare fedeltà al Primo Ordine sotto Kylo Ren o concentrarsi sui crediti ottenibili con Hondo Ohnaka e i ribelli. Man mano che i Sims intraprenderanno emozionanti missioni aumenteranno la loro reputazione, sbloccheranno nuovi artefatti e abiti unici, potranno personalizzare i propri droidi e creare l'ambita spada laser. Una volta che i giocatori avranno lasciato Batuu e saranno tornati a casa, saranno in grado persino di portare con sé alcuni di questi oggetti, come la spada laser, per divertirsi con gli altri Sims che hanno creato.