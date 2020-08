LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker si mostra in trailer durante la Gamescom

L'attesissimo LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker si è nuovamente mostrato durante la Gamescom 2020 con un nuovo spettacolare trailer che mostra tutte le qualità di questa nuova avventura degli Skywalker.

Nel trailer si possono notare scampoli di gioco preso da tutti i film di Guerre Stellari, perfettamente tradotti con il classico stile e umorismo dei LEGO. Il gioco arriverà su tutte le piattaforme durante la primavera del 2021.

In LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker sono contenuti tutti i film della celebre saga di Disney, completamente tradotti in gameplay LEGO. Non solo, sarà possibile attraversare i più celebre pianeti della saga in maniera più libera che in passato, cercando segreti, citazioni o tutte le follie che gli sviluppatori hanno pensato.

Cosa ne pensate?