Little Nightmares 2, trailer del gameplay e data di uscita alla Gamescom 2020

Little Nightmares 2 si è mostrato nel corso dell'Opening Night Live alla Gamescom 2020 con un nuovo trailer incentrato sul gameplay, che ha fatto vedere qualcosa di più preciso su ambientazioni e situazioni del nuovo capitolo, che ha ora anche una data di uscita precisa.

Sviluppato da Tarsier Studios, Little Nightmares 2 riprende precisamente le atmosfere oscure del primo capitolo ma le rende in qualche modo ancora più inquietanti. Permane l'aspetto particolare, a metà tra fiaba nera e horror vero e proprio, ma il grottesco qui sembra trasformarsi in un tipo di terrore più oscuro.

Little Nightmares 2 arriverà l'11 febbraio 2021 su PC, PS4, xbox One e Nintendo Switch e successivamente anche su PS5 e Xbox Series X. Anche in questo caso si tratta di un'avventura ricca di suspense e mistero, nella quale guidiamo Mono, un giovane ragazzo intrappolato in un mondo distorto e oscuro insieme a Six, la protagonista del primo capitolo.

La nuova ambientazione è la Signal Tower, dove Six è stata rinchiusa, dunque la missione è cercare di salvarla e fuggire insieme a lei. Little Nightmares 2 dura di più ed è più grosso del primo episodio, hanno affermato gli sviluppatori, che di recente sono stati peraltro acquisiti da THQ Nordic.