PS5, nuovi trailer nascosti aggiunti al canale YouTube Sony: presentazione in arrivo?

PS5 tornerà a mostrarsi in una nuova presentazione probabilmente a breve, questa è ormai la convinzione comune, anche perché ormai a meno di tre mesi dall'uscita è il momento di saperne di più e un'ulteriore prova del possibile evento in arrivo è data dall'aggiunta di trailer nascosti all'interno del canale ufficiale Sony PlayStation France su YouTube.

Come riferito da alcuni utenti particolarmente attenti su ResetEra, il canale ufficiale di Sony PlayStation ha introdotto, nelle ore scorse, quattro nuovi trailer sconosciuti, registrati come "privati" e presenti all'interno di una nuova playlist ufficiale ma al momento non visibili dal pubblico. Uno di questi si è rivelato essere un teaser trailer inedito di Godfall, visibile qui sotto, mentre gli altri sono ancora sconosciuti.

È pratica comune preparare slot e pianificare la pubblicazione dei video sul canale YouTube con un certo anticipo rispetto alle presentazioni ufficiali, in modo che i trailer vengano poi inseriti con perfetto tempismo sui vari canali social, dunque questa potrebbe essere un'indicazione del fatto che un nuovo evento di presentazione per PS5 sia in arrivo.

D'altra parte, il canale YouTube di PlayStation è sempre molto veloce e reattivo nella pubblicazione dei video e questo presuppone una preparazione anticipata dei contenuti, ma è difficile comunque stabilire quale possa essere la tempistica della presentazione di PS5 da questo dettaglio.

Quello che emerge è la possibilità concreta che l'evento possa avvenire tra non molto e che all'interno sia prevista la presentazione di almeno altri tre giochi con trailer, considerando che il quarto pare essere il solito Godfall.

Proprio nelle ore scorse è emersa la possibilità che la presentazione di settembre con prezzo, uscita e giochi possa avvenire il 9 settembre, ma siamo sempre in mezzo alle voci di corridoio senza alcuna conferma, mentre nel frattempo sono venute fuori ipotesi sulla data di uscita dopo Xbox Series X a novembre per PS5.