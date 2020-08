PS5: data di uscita dopo Xbox Series X a novembre, secondo rivenditori britannici

PS5 dovrebbe avere la data di uscita fissata a novembre 2020 ma dopo quella di Xbox Series X, in base a quanto raccolto da VGC presso vari rivenditori del Regno Unito, tutti piuttosto concordi sul periodo di uscita delle nuove console next gen.

Sappiamo già che Microsoft ha intenzione di lanciare Xbox Series X a novembre 2020, questo è stato affermato chiaro e tondo dalla compagnia, ma permane il mistero totale per quanto riguarda invece PS5, che potrebbe comunque arrivare nello stesso mese.

L'incertezza generale è data ovviamente dalla pandemia da Covid-19, che potrebbe sconvolgere i piani in ogni momento, considerando le difficoltà nel portare avanti il lavoro in un regime di distanziamento sociale e limitazioni varie.

Secondo quanto riferito dalle fonti interpellate da VGC, il periodo previsto per l'uscita di PS5 dovrebbe essere intorno alla metà di novembre, nella settimana compresa tra il 13 e il 20 novembre (considerando l'intervallo tra venerdì e il venerdì successivo), una settimana su cui convergono molte "fonti interne alla rivendita e allo sviluppo", a quanto pare.

Pare, inoltre, che Xbox Series X sia destinata ad arrivare prima di PS5, questo è un altro aspetto che trova diverse conferme nelle fonti anonime interpellate da VGC, con lancio previsto probabilmente nella prima settimana di novembre, sempre salvo imprevisti che possono essere quantomai probabili, in questo periodo.

L'idea, ovviamente, è che entrambi vogliano comunque uscire prima della fine di novembre, in modo da poter sfruttare al meglio il periodo di grande movimento sul mercato che riguarda solitamente la fine di novembre e la prima metà di dicembre, tra black friday e Natale, ovvero la cosiddetta Holiday Season americana, ma in questo caso le informazioni riguardano specificamente la prima settimana di novembre per Xbox Series X e la seconda o terza per PS5.