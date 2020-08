Dragon Age, l'anteprima della GamesCom 2020

Dragon Age 4, per ora chiamato genericamente Dragon Age , si è lasciato intravedere in occasione dell'evento di apertura di una GamesCom digitale che è servita a Bioware per rassicurarci sullo stato di salute di un titolo a dir poco importante per una compagnia che, diventata grande grazie ai giochi di ruolo, ha commesso un passo falso proprio allontanandosi dal genere. Anzi, ha addirittura messo in secondo piano il nuovo Dragon Age, il cui titolo definitivo è ancora un'incognita, per concentrarsi sul lancio di Anthem , un gioco castrato da una drammatica carenza di contenuti che ha costretto gli sviluppatori a imbarcarsi in un'impegnativa ristrutturazione di cui si stanno occupando 30 dipendenti. Gli altri, invece, dovrebbero essere in buona parte al lavoro sul gran ritorno di Bioware agli RPG , per un titolo che durante l'evento di apertura della GamesCom si è mostrato attraverso artwork, attori e qualche pezzetto di gioco nella forma di animazioni facciali, una creatura tentacolare, sessioni di motion capture, un guerriero in armatura, un paio di animazioni di combattimento e scorci in tempo reale dell'ambientazione.

Un primo sguardo al motore grafico

Sappiamo già che Dragon Age ci riporterà al cospetto di Solas, un antagonista già noto, ambiguo ma affascinante che promette di essere uno dei cardini di un capitolo che sembrerebbe voler raccogliere diversi filoni narrativi della serie tra inquisizione, Lyrium rosso e antichi misteri che potrebbero finalmente emergere, portandoci alla radice dei mali che flagellano il Thedas. Abbastanza quindi per accendere l'hype dei fan storici della serie, appassionati non solo alle atmosfere ma anche alla complessa narrativa di una saga che anche questa volta ci metterà di fronte a nuovi personaggi, due dei quali, Bellaria e Davri, si sono rispettivamente presentati attraverso gli attori Jee Young Han e Ike Amadi.

Ma benché si parli già del lavoro degli attori non è il caso di sperare in un lancio a breve. In occasione di un recente resoconto finanziario, Bioware ha indicato l'aprile del 2022 come possibile finestra di lancio, con uno slittamento di un anno rispetto a quanto previsto che in parte potrebbe dipendere delle difficoltà del lavoro in remoto legate alla pandemia in corso.

D'altronde la stessa Bioware ha messo le mani in avanti in questo senso non troppo tempo fa, anticipando però progressi importanti che abbiamo finalmente intravisto in alcune ambientazioni mostrate durante la GamesCom, già complete di parecchi dettagli e di effetti ambientali come nebbia, pioggia e illuminazione. Dalle poche sequenze è difficile farsi un'idea di quale sarà il look finale ma i pregi del Frostbite si intravedono, anche nelle animazioni facciali mostrate attraverso il volto già modellato e dettagliato di Solas. Inoltre ci auguriamo che il team abbia fatto abbastanza pratica col motore DICE da evitare i problemi di Inquisition.